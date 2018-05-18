Страйки залізничників мають політичне підґрунтя - президент об'єднання підприємств

За словами Каленкова, страйки вже призвели до колосальних втрат держави, а саме втрати 90 млн дол. валютної виручки за чотири дні, зупинки АМКР.

Страйки в Кременчуці, Кривому Розі, які призвели до фактичної зупинки найбільшого металургійного комбінату "Арселлор Міттал Кривий Ріг" (АМКР), мають політичне підґрунтя і можуть бути інсценованими.

Про це повідомив в ефірі телеканалу "112 Україна" президент об'єднання підприємств "Укрметаллургром" Олександр Каленков.

За словами Каленкова, страйки вже призвели до колосальних втрат держави, а саме втрати 90 млн дол. валютної виручки за чотири дні, зупинки АМКР.

"Це близько 85-90 млн дол. втраченої валютної виручки для країни. Це тільки по Криворізькому депо, якщо ми беремо Кременчуцьке, то це ще третина продукції, яку Полтавський ГЗК не зміг вивести. І вивести продукцію для своїх європейських клієнтів. Це зрив контрактів", - заявив Каленков.

"Ситуація, яка склалася має просто абсолютно політичне підґрунтя. Є ряд осіб, які поставили для себе завдання привернути увагу і створити цю ситуацію", - сказав Каленков.

Також експерт заявив, що офіційних вимог страйкуючих на адресу "Укрзалізниці" не надходило.

"Ми перебуваємо у важкій ситуації, тому що фактичних вимог офіційно від страйкуючих керівництва УЗ не було, про це зараз говорив Кравцов (голова УЗ,-Ред.). Були повідомлення в ЗМІ по заробітній платі, але заробітна плата, наскільки я знаю, у машиністів середня на магістралі – 19,20 тисяч гривень. Заробітна плата у маневрових трохи нижче, але порівняно зі всією промисловістю – гідні гроші. В ГМК зарплата найвища з усіх галузей промисловості України. Тому мова йде не про зарплати", - заявив Каленков.

Каленков також висловив надію, що нарада за темою страйків, яку проводить керівник УЗ Кравцов в п'ятницю в Києві, дозволить промисловцям прогнозувати наперед, те, що буде відбуватися в ситуації зі страйками в найближчі дні і тижні.