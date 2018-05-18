Прийнятий закон про продовження мита на вивіз брухту – приклад грамотної політики держави - експерти

За словами Каленкова, такий закон важливий, особливо в умовах протекціоністської політики США та ЄС.

Прийнятий у четвер 17 травня Верховною Радою Закон "Про внесення змін у деякі закони України щодо зменшення дефіциту брухту чорних металів на внутрішньому ринку" №8226, який передбачає збільшення експортного мита на брухт до 42 євро/тонна і продовження його дії на рік, до вересня 2019 року", украй важливий для України, є прикладом грамотної політики, а також не суперечить домовленостям з ЄС.

Про це повідомив в ефірі телеканалу "112 Україна" президент об'єднання підприємств "Укрметаллургром" Олександр Каленков.

За словами Каленкова, такий закон важливий, особливо в умовах протекціоністської політики США та ЄС.

"Тільки вчора ВР прийняла закон про продовження мита на вивіз брухту, це вкрай важливо, і зараз ми читаємо про те, що це суперечить домовленостям з ЄС. Це, по-перше, абсолютно не суперечить домовленостям з ЄС, а по-друге, в умовах, коли і ЄС і США займаються протекціоністською політикою, ми теж повинні займатися грамотною політикою, і те що вчора депутати зробили, я думаю, що це дуже правильно", - заявив експерт.

Каленков висловив сподівання, що закон підтримає президент України,

Як повідомлялося раніше, бюджетний ефект від дії мита на вивіз металобрухту з України вже перевищив (за два роки дії закону) 1 млрд грн на рік.