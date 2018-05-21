Українські металурги в квітні скоротили споживання газу на 18%

За 4 місяці споживання газу становить 650 мільйонів кубометрів – на 2% менше аналогічного періоду 2017 року.

Металургійні підприємства України в квітні зменшили споживання природного газу щодо березня 2018 року на 18% - до 140 мільйонів кубометрів.

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Про це УНІАН повідомили в об'єднанні металургійних заводів "Укрметалургпром".

За 4 місяці споживання газу становить 650 мільйонів кубометрів – на 2% менше аналогічного періоду 2017 року.

Споживання електроенергії метпідприємствами у січні-квітні збільшилося на 2% до 4 місяців 2017 року, до 4 мільярдів кВт/год.

Як повідомляв УНІАН, метпідприємства України в 2017 році збільшили споживання газу на 3% - до 1,8 мільярда кубометрів, споживання електроенергії в 2017 році становило 11,5 мільярда кВт/год - на 11% менше, ніж в 2016 році.