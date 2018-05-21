"Нафтогаз" з 1 червня підвищує ціни на газ для промисловості

Максимальні ціни зростуть на 8,5% - до 10 894 гривень.

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" з 1 червня 2018 року підвищує мінімальні ціни на природний газ для промислових споживачів на 8,9% порівняно з травнем – до 9 952,8 гривні з 9 142,8 гривні за тисячу кубометрів, говориться в повідомленні компанії.

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Повідомляється, що максимальні ціни на природний газ для промспоживачів з 1 червня будуть підвищені на 8,5% – до 10 893,6 гривні з 10 041,6 гривні за тисячу кубометрів.

Як зазначили в компанії, цінові пропозиції "Нафтогазу" диференційовані залежно від обсягів закупки, умов оплати та стану попередніх розрахунків.

Якщо покупець не має заборгованості перед "Нафтогазом" або буде купувати не менше 50 тисяч кубометрів газу на місяць, то для нього встановлюється мінімальна ціна. У всіх інших випадках застосовується вища ціна.

Всі ціни вказані з урахуванням ПДВ.

Як повідомляв УНІАН, з 1 жовтня 2015 року в Україні набув чинності новий закон про ринок природного газу, який позбавив Нацкомісію, що здійснює регулювання у сфері енергетики, права на встановлення цін на природний газ для промисловості.

Раніше, на травень порівняно з квітнем 2018 року "Нафтогаз" збільшив мінімальні ціни на газ для промспоживачів на 5,5% – до 9 142,8 за тисячу кубометрів і максимальні ціни на 5,2% - до 10 041,6 за тисячу кубометрів.