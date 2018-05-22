У ТзОВ «Бучачагрохлібпром» рівень середньої зарплати зріс майже на 50% – до 13,4 тисяч гривень

Підприємство забезпечило роботою близько 800 осіб.

У ТзОВ «Бучачагрохлібпром» рівень середньої зарплати зріс майже на 50%. Як повідомили УНІАН в прес-службі підприємства, у квітні цього року середня місячна заробітна на ТзОВ «Бучачагрохлібпром» перевищила 13 тис. грн.

У порівнянні із показниками квітня 2017 року вона зросла майже на половину: з 9 тис. до 13 тис. 360 грн.

«Разом із командою ми робимо усе, аби гідно оплачувати працю своїх людей. Наше підприємство забезпечило роботою близько 800 осіб. Я завжди стараюсь втілювати задуми та робити це ефективно, адже мова іде не лише про успіх компанії, а й про людей. Із кожним досягненням у нас з’являється все більше можливостей працевлаштувати нових професіоналів, дати їм шанс проявити себе та продемонструвати свої навички, реалізуватися. Крім того, стараємось забезпечити своїх працівників достойними заробітними платами, які можуть конкурувати із закордонними. Адже є хороша робота, є людина – вона нікуди не виїжджає і не шукає кращої долі на чужині. Лише так у нас буде успішна держава», – каже голова наглядової ради підприємства Петро Гадз.

Як повідомляв УНІАН, впродовж 2018 року одразу шість ансамблів Бучацького району отримуватимуть грошові стипендії від ТзОВ «Бучачагрохлібпром».