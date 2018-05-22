Український металобрухт йде в невизнане Придністров'я - голова об'єднання підприємств

За словами Каленкова, таке положення справ б'є по українській металургії, ставлячи її в невигідні умови.

85% українського експорту металобрухту в квітні пішло в невизнане Придністров'я. Про це заявив глава об'єднання підприємств "Укрметалургпром" Олександр Каленков в ефірі телеканалу "112 Україна".

За словами Каленкова, таке положення справ б'є по українській металургії, ставлячи її в невигідні умови.

"Велика частина – 85 відсотків – у квітні металобрухту пішла на Придністровський завод. Придністров'я – це, ну, фактично це анклав, військовий російський анклав. Тим більше це неприємно, тому що росіяни фактично дотують і спонсорують всі енергоносії на цьому заводі. Тому поставляючи лом туди, ми наші підприємства ставимо в явно невигідні умови", - заявив Каленков.

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За словами Каленкова, прийнятий парламентом закон про продовження підвищення експортного мита - це крок у наведенні порядку використання стратегічної сировини – металобрухту, в той час як масовий вивіз брухту в невизнане Придністров'я - це удар по обороноздатності країни.

"Поставляючи лом туди, ми наші підприємства ставимо в явно невигідні умови. Тим більше, які підприємства? В основному залежні від брухту електросталеплавильні потужності, наприклад, "Днепроэлектросталь" в місті Запоріжжя. Вона виробляє метал для нашої оборонної промисловості, бронь і так далі. Із-за цін на металобрухт, часто вони змушені випускати менше продукції, йти в простий", - заявив Каленков.

Закон про продовження підвищеної експортного мита на брухт до 42 євро/тонну, за який проголосували різні парламентські фракції, за словами експертів, є прикладом грамотної проукраїнської державної політики і здатний зберегти обсяг цієї стратегічної сировини всередині країни.

Закон для набрання чинності вимагає підписання спікером Верховної Ради Андрієм Парубієм, а потім президентом Петром Порошенком.

"Закон чекає на підпис Парубія. Я сподіваюся, що в найближчий час його підпише Парубій. Потім він буде переданий в Адміністрацію президента. Я дуже сподіваюся, що не буде жодних затримок, і Адміністрація президента так само прийме правильне рішення в цьому напрямку", - заявив Каленков.

Як повідомляв УНІАН, глава «Укрметаллургпрома» розповів, що близько 80% українського брухту йде в Туреччину, а 20% йде в невизнану республіку Придністров'я. За його словами, зростання експорту металобрухту загрожує роботі українських металургів.