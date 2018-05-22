Торговельні спори: США і Китай домовилися про зняття санкцій з китайської ZTE

ZTE в рамках угоди зі США повинна буде здійснити значні зміни в керівництві та управлінні компанією.

США і Китай змогли досягти консенсусу з врегулювання суперечок навколо китайської компанії ZTE, Вашингтон має намір скасувати заборону для американських компаній на продаж телекомунікаційного обладнання ZTE.

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Про це повідомило видання Wall Street Journal з посиланням на обізнані джерела в офіційному акаунті в соцмережі Weibo, передає Прайм.

Згідно з даними джерел видання, "США і Китай в загальному змогли досягти консенсусу щодо врегулювання спору щодо компанії ZTE, США скасують заборону (для американських компаній) на здійснення продажів ZTE".

При цьому наголошується, що ZTE в рамках угоди зі США повинна буде здійснити значні зміни в керівництві та управлінні компанією. Також, можливо, китайській компанії доведеться виплатити штраф.

Раніше головний економічний радник Білого дому Леррі Кудлоу заявив, що США продовжать політику жорстких заходів щодо китайської компанії ZTE. Заяви Кудлоу послідували після слів президента США Дональда Трампа про те, що він працює з головою КНР Сі Цзіньпіном над зняттям американських обмежень з китайського виробника телекомунікаційного устаткування ZTE.

Китай у понеділок високо оцінив заяву, зроблену Трампом щодо ZTE. За словами офіційного представника зовнішньополітичного відомства КНР Лу Кана, китайська сторона знаходиться в тісному контакті з американцями щодо конкретних деталей.

Раніше влада США заборонила американським компаніям продавати китайській ZTE Corporation телекомунікаційне обладнання у зв'язку з підозрою, що ZTE нелегально поставляє його до Ірану та КНДР. Китайська компанія назвала це рішення несправедливим і обіцяла усіма юридичними методами відстоювати свої законні права.