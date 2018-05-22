У Міненерговугілля назвали суму зарплатних боргів перед шахтарями

Борги із заробітної плати перед шахтарями становлять 407 млн грн.

Борги із заробітної плати перед шахтарями державних вугледобувних підприємств на сьогодні становлять 406,8 млн грн і є результатом скрутного економічного стану державного вугільного сектору.

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Про це під час засідання Громадської ради при Міненерговугілля повідомив директор Департаменту вугільно-промислового комплексу Олександр Владиченко.

«У 2018 році суттєвої підтримки від держави ми не отримали, у результаті чого на сьогодні ми маємо заборгованість із заробітної плати 406,8 млн грн. Усю дотацію, яка була передбачена по фонду зарплати, ми вже витратили», - сказав він, додавши, що також на виплату заборгованості із зарплати були використані кошти (200 млн грн), передбачені на реструктуризацію вугільних шахт.

За словами Владиченка, борги із зарплати є результатом того, що держава в особі Міністерства фінансів не надала Міненерговугілля 1 млрд грн державних гарантій для отримання кредитів і нарощування видобутку вугілля.

«Для того, щоб державна вугільна промисловість у тому складі, в якому вона є (понад 30 шахт - УНІАН), була хоча б беззбитковою, вона має видавати на добу від 18 до 20 тисяч тонн вугілля ... У результаті незатвердження державою держгарантій на 1 млрд грн ми отримали не 20 тисяч, які мали отримувати, а лише 11 тисяч тонн на добу. Економічний стан був поганий, а став ще гіршим», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, Кабмін передбачив у державному бюджеті на 2018 рік 1,3 млрд грн на виплату зарплати шахтарям державних вугледобувних підприємств. У середині лютого цього року уряд додатково виділив 365 млн грн на погашення боргів із зарплати.

За даними Міненерговугілля, станом на 1 березня 2018 року заборгованість із зарплати шахтарям становила 167,1 млн грн.

Постійні борги із зарплати перед шахтарями є наслідком скрутного фінансового стану державних шахт. Дефіцит коштів у вугільному секторі спричинений тим, що собівартість видобутку вугілля (у середньому 2937 грн за тонну) перевищує відпускну ціну на паливо (2535 грн за тонну).

На початку квітня прем'єр-міністр Володимир Гройсман зажадав, щоб керівники держшахт, які не будуть виплачувати вчасно заробітну плату шахтарям, були звільнені.