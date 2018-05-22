Росія пригрозила США митами на товари

Росія має намір відповісти на тарифи на імпорт сталі та алюмінію, які вводять США, еквівалентними заходами. Мова йде про введення тарифів на американські товари на $538 млн.

Росія повідомила Раді Світової організації торгівлі про готовність прийняти еквівалентні заходи проти США у відповідь на введення мит на імпорт алюмінію і сталі.

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Про це йдеться в повідомленні, направленому Росією до СОТ, повідомляє РБК.

Раніше Росія зверталася до СОТ з вимогою провести консультації зі США щодо введених Вашингтоном мит. За правилами СОТ, країни, що вводять захисні заходи, повинні домовитися про компенсацію їх ефекту через торговельну компенсацію. Як правило, компенсація може бути у формі торговельних пільг або поступок щодо інших груп товарів. Оскільки США не проводили переговорів з Росією по лінії СОТ, Москва оголошує про захисні заходи в односторонньому порядку.

Згідно з повідомленням, Росія має намір ініціювати спеціальні захисні заходи і може підвищити мита на американські товари на $537,6 млн. Саме таку суму США отримають з мит на російські сталь і алюміній, підрахували в російській місії в СОТ.

Весь експорт російських товарів із сталі та алюмінію в США оцінюється в $3,158 млрд. Введення 25-процентних тарифів на імпорт сталі і 10-відсоткового мита на імпорт алюмінію з боку США призведуть до скорочення російського експорту саме на $537,6 млн., випливає з даних повідомлення.

Тарифи США на імпорт сталі і алюмінію набули чинності з 23 березня 2018 року. Незважаючи на те, що США не повідомили про введення таких заходів відповідно до правил Угоди про гарантії СОТ (відповідно з ними країна повинна повідомити про плани вжити протекціоністських заходів), Росія має намір апелювати саме до цієї угоди.