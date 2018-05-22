Рада схвалила законопроект про захист «Укроборонпрому» від стягнення боргів російськими компаніями

Зараз заборгованість українських оборонних підприємств на користь суб'єктів держави-агресора становить понад 3,8 млрд грн.

Верховна Рада схвалила законопроект, який спрямований на захист українських оборонних підприємств від претензій російських контрагентів, які хочуть стягнути з українських підприємств заборгованості за невиконаними контрактами.

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За прийняття відповідного законопроекту №6697 «Про внесення змін до Законів України щодо вирішення деяких питань заборгованості підприємств оборонно-промислового комплексу - учасників Державного концерну «Укроборонпром» перед державою-агресором і/або державою окупантом і забезпечення їх стабільного розвитку» в першому читанні проголосували 230 народних депутатів за необхідного мінімуму в 226 голосів.

Під час представлення законопроекту народний депутат Андрій Вадатурський (фракція «Блоку Петра Порошенка») зазначив, що Україна десятиліттями вела торгівлю з Росією і багато оборонних договорів було підписано на 3-5 років вперед. Після набрання чинності заборони на експорт до Росії товарів подвійного призначення українські підприємства фізично не можуть виконати договори, за якими навіть проводилися проплати.

Він додав, що зараз заборгованість українських оборонних підприємств на користь суб'єктів держави-агресора становить понад 3,8 млрд грн, тому запропонована законодавча ініціатива ставить завдання захистити підприємства «Укроборонпрому» від цих претензій.

За словами депутата, законопроект допомагає запобігти втручанню держави-агресора в господарську діяльність українських стратегічних оборонних підприємств і не допустити примусового стягнення з них коштів і майна.

«Законопроект пропонує зупинити вже відкриті і не допускати відкриття нових виконавчих проваджень, де позивачем є підприємства держави-агресора, а також поширити мораторій на виплату державі-агресору в разі штучного перепису або відступлення боргу фіктивній фірмі, зареєстрованій в Україні», - сказав Вадатурський.

Секретар Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони Іван Винник (фракція «Блоку Петра Порошенка») повідомив, що комітет пропонує прийняти законопроект в першому читанні і в цілому, але з урахуванням низки поправок.

Проти законопроекту виступила Олександра Кужель (фракція партії «Батьківщина»).

«Цей закон не має права на життя, тому що існує закон, який передбачає, що якщо є форс-мажорні обставини, там є в дужках «війна», «напад», то ці підприємства повинні в Торгово-промисловій палаті взяти довідку про форс-мажорні обставини, і на цьому все закінчується. Тоді жоден європейський суд не зможе прийняти якесь інше рішення», - сказала вона.

Депутат Павло Кишкар на це додав, що російські контрагенти подають позови в російські суди, де форс-мажорні обставини, як правило, не враховуються.

Тарас Пастух (фракція «Самопоміч»), у свою чергу, заявив, що прийняття цього закону може призвести до того, що російські підприємства отримають можливість стягнути кошти безпосередньо з держави.

«Якщо сьогодні російські підприємства не можуть стягнути з наших підприємств кошти, то через міжнародні арбітражі абсолютно реально можна буде стягнути з держави Україна», - сказав він.

Після обговорення Винник запропонував поставити законопроект на голосування тільки в першому читанні, щоб прийняти його за основу, але з озвученими поправками комітету. Крім того, він виступив з пропозицією дозволити комітету внести зміни до Закону «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення» і до Закону «Про міжнародне приватне право», щоб запобігти можливості російських компаній стягнути борги з держави Україна.

Довідка УНІАН. Державний концерн «Укроборонпром» створений в 2010 році з метою забезпечення ефективного функціонування та управління суб'єктами господарювання державного сектору економіки, які здійснюють господарську діяльність у сфері розробки, виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової і спеціальної техніки та боєприпасів і беруть участь у військово-технічному співробітництві. До складу концерну входить понад сотня підприємств ОПК України.