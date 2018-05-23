Торгові війни: США хочуть скоротити експорт сталі та алюмінію з Євросоюзу

Як повідомило європейське дипломатичне джерело, такий крок буде розцінений як "незаконний", Європа його не прийме.

Адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає заходи щодо скорочення експорту сталі та алюмінію з ЄС на 10%.

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Про це повідомляє газета Wall Street Journal з посиланням на європейських чиновників, передає Прайм.

Як пише газета, Вашингтон запропонував Брюсселю дві опції — країнам ЄС, які постачають алюміній і сталь в США, встановлять квоту в 90% від їх експорту в 2017 році. Другий варіант — тарифна квота, яка також призведе до скорочення експорту сталі та алюмінію на 10%.

Як повідомив європейське дипломатичне джерело, такий крок буде розцінений як "незаконний", Європа його не прийме.

Нагадаємо, в кінці березня ввела мита на ввезення сталевої та алюмінієвої продукції з третіх країн в розмірі 25% і 10% відповідно. Для ряду країн, а також для ЄС дія цих мит призупинена до 1 червня. Між ЄС і США ведуться переговори з цього питання, Єврокомісія домагається перманентного виключення всього Євросоюзу з-під дії нових мит.