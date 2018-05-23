Китайська ZTE оцінила збиток від санкцій США в $3 мільярди

ZTE розраховує, що США і Китай незабаром зможуть домовитися про зняття обмежень.

Китайський виробник телекомунікаційного обладнання ZTE на тлі американських санкцій повідомив про збитки в розмірі 20 млрд юанів ($3,1 млрд).

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Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела, передає «Комерсант».

За їхніми даними, ZTE розраховує, що США і Китай незабаром зможуть домовитися про зняття обмежень.

Раніше повідомлялося, що влада США і Китаю вже домовилися про вирішення ситуації навколо ZTE, яка опинилася на межі краху після того, як США заборонили американським компаніям співпрацювати з нею.

На думку керівництва США, китайський виробник порушував санкції щодо Ірану та КНДР, продаючи цим країнам обладнання, виготовлене з американських комплектуючих. В рамках угоди заборону буде знято, однак ZTE виплатить штраф і змінить частину свого менеджменту.