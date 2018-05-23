У США назвали умови для можливого виведення компанії Дерипаски з-під санкцій

Російський олігарх повинен позбутися контролю над групою компаній ГАЗ, щоб з неї зняли санкції, заявили в Мінфіні США. Раніше мільярдер погодився знизити частку в іншій своїй компанії — En+.

Мінфін США допустив можливість зняття санкцій з групи компаній ГАЗ Олега Дерипаски, якщо російський мільярдер відмовиться від контролю над нею.

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Про це йдеться в поясненні Управління з контролю за іноземними активами (OFAC), яке займається питаннями санкцій, передає РБК.

«Відповідно до норм OFAC, юридичні і фізичні особи можуть бути видалені (з санкційного списку – ред.) у разі зміни обставин, які призвели до санкційних заходів. У випадку групи ГАЗ за умови відсутності інших несприятливих відомостей та відповідно до фактів та обставин, викладених у будь-якому клопотанні про виключення зі списку, США можуть зняти або послабити санкції у випадку відмови всіх осіб, які перебувають під санкціями, у тому числі Олега Дерипаски, від контролю над групою ГАЗ», — пояснили в Мінфіні США.

Крім того, OFAC пом'якшив для групи ГАЗ умови санкцій, продовживши термін, протягом якого американські фізичні та юридичні особи можуть завершити угоди з компанією. Якщо раніше кінцевим терміном для припинення співпраці з російською компанією було 5 червня, то тепер терміни партнерства з групою ГАЗ можуть бути розширені до 23 жовтня 2018 року. Але це стосується лише контрактів та операцій, які були розпочаті або погоджені до 6 квітня, тобто до внесення групи ГАЗ в санкційний список.

OFAC уточнює, що санкції можуть бути зняті з групи ГАЗ у тому випадку, якщо її перестане контролювати Олег Дерипаска або будь-яка інша фізична/юридична особа, яка перебуває у списку санкцій SDN. Таке ж уточнення тепер відноситься і до UC Rusal (у колишньому формулюванні щодо умов для знаття санкцій з Rusal мова йшла тільки про контроль з боку Дерипаски). Це означає, що Мінфін США вважає недостатнім план Дерипаски щодо скорочення частки в En+ нижче 50% заради виключення Rusal зі санкційного списку. Знадобиться також, щоб сама En+ припинила контролювати Rusal (а для цього потрібно змінювати акціонерну угоду Rusal, за якою En+ здійснює контроль над алюмінієвою компанією, володіючи менше 50% акцій).

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Раніше аналогічні умови були озвучені Вашингтоном для зняття санкцій з іншої компанії Дерипаски — одного з найбільших в світі виробників алюмінію UC Rusal. Оскільки Дерипаска контролює Rusal через компанію En+ (вона теж потрапила під санкції), En+ був прийнятий так званий «план Баркера» (названий в честь голови ради директорів En+ Грегорі Баркера). Завданням плану стало зниження частки Дерипаски в En+ до менш ніж 50%, що повинно призвести до скасування його непрямого контролю над Rusal.

В кінці квітня En+ повідомила, що Дерипаска «принципово погодився» знизити частку в En+ «до рівня нижче 50%». 18 травня мільярдер залишив склад ради директорів En+. Крім того, він узяв на себе зобов'язання не переобиратися в керівні органи UC Rusal.

21 травня UC Rusal випустила попередження для акціонерів і потенційних інвесторів, що загроза негативного впливу санкцій на бізнес компанії зберігається.

6 квітня Дерипаска, компанії En+, UC Rusal та інші структури бізнесмена потрапили в санкційний список США (SDN). Після цього UC Rusal повідомила, що через санкції можливі технічні дефолти за її борговими зобов'язаннями; міжнародні трейдери перестали закуповувати алюміній компанії, західні біржі припинили торги її металом.

Публічне акціонерне товариство «ГАЗ» на 65,56% (частка звичайних акцій) належить ТОВ «Російські машини» (група Basic Element), випливає з даних групи ГАЗ на 31 березня 2018 року. І «Російські машини», і Basic Element внесені в блокуючий санкційний список США як структури, підконтрольні Дерипасці. Ще 17,5% акцій ГАЗ належали керуючій компанії «Інгосстрах—Інвестиції», але 6 квітня, в день введення санкцій проти групи ГАЗ, частка була продана московському ТОВ «Інвесттех». Оскільки акції ГАЗ торгуються на Московській біржі, серед міноритаріїв компанії є (або були) західні інвестори: наприклад, 2,2% акцій на кінець 2017 року належали Норвезькому суверенного фонду.