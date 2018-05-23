У комітеті ВР з промполітики сподіваються, що в АП не будуть зволікати з підписанням "металургійного закону"

Віктор Галасюк вважає, що закон повинен бути поза політичною кон'юнктурою.

Закон про продовження підвищеної мита на експорт українського металобрухту має бути поза політичною кон'юнктурою так як він прийнятий в інтересах всього українського суспільства.

Про це завив в інтерв'ю виданню Мінпром глава комітету з питань промислової політики Віктор Галасюк.

Як повідомлялося раніше, у Верховній Раді прийнятий закон, що встановлює мито на рівні 42 євро за тонну на вивезення металобрухту за кордон. Цей закон захищає українську промисловість, особливо на тлі протекціоністської політики США та ЄС, які вводять мита на ввезення металопродукції. Крім того, як стало відомо лише в квітні 2018 року 85% українського металобрухту було продано невизнаному Придністров'ю, що знаходиться під впливом РФ.

У даний момент закон чекає на підпис спікера ВР Андрія Парубія, а потім Президента Петра Порошенка.

«Новий "металургійний" закон здобув широку підтримку як в комітеті ВР з питань промислової політики і підприємництва, так і в залі парламенту. Враховуючи, що ми пішли назустріч пропозицією парламентської більшості щодо терміну дії закону (продовження підвищеної мита на 1 рік замість 3 років) – ми сподіваємося, що в Адміністрації Президента не будуть гальмувати підписання закону», - заявив глава парламентського комітету.

Також Галасюк повідомив, що прийняття закону «це потужне "щеплення" стабільності курсу гривні та цін в магазинах», тому він повинен бути поза політичної кон'юнктури.