Порошенко підписав закон про розвиток вітчизняного суднобудування

Зміни створять додаткові можливості для зростання конкурентоспроможності суднобудівної та судноремонтної галузі.

Президент України Петро Порошенко підписав закон про збереження і розвиток вітчизняного суднобудування.

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Про це в Twitter написав прес-секретар президента Святослав Цеголко.

«Підписав закон щодо збереження і розвитку вітчизняного суднобудування. Відповідні зміни, які вносяться до Митного кодексу, створять додаткові можливості для розвитку вітчизняної суднобудівної та судноремонтної галузі, зростання її конкурентоспроможності», - зазначив він.

Підписання документа відбулося під час робочої поїздки президента до Миколаєва.

Як повідомляв УНІАН, 13 березня Верховна Рада ухвалила в першому читанні й у цілому проект закону щодо збереження та розвитку вітчизняної суднобудівної промисловості, який передбачає збільшення загального терміну переробки товарів на митній території України для підприємств суднобудівної галузі з 365 до 730 днів.

За відповідний законопроект №6475 «Про внесення змін до Митного кодексу України (щодо збереження та розвитку вітчизняної суднобудівної промисловості)» проголосували 250 народних депутатів при необхідному мінімумі в 226 голосів.