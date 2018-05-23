Зростання промвиробництва в Україні прискорилося до 3%

Порівняно з попереднім місяцем промвиробництво в квітні впало на 5%.

Зростання промислового виробництва в Україні в квітні 2018 року в річному вираженні - порівняно з квітнем 2017 року - без урахування коригування на ефект календарних днів склав 3%.

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Як свідчать дані на сайті Державної служби статистики України, порівняно з показником березня 2018 року в аналогічному вимірі промвиробництво скоротилося на 5%.

Згідно з наведеними даними, з урахуванням коригування на ефект календарних днів, що зростання промвиробництва в квітні в річному вираженні також становитиме 3%

Порівняно з попереднім місяцем – березнем 2018 року промвиробництво в квітні впало на 0,6% з урахуванням коригування.

За інформацією Держстату, найбільше зростання промвиробництва в квітні в річному вираженні зафіксоване в хімічній промисловості (31,1%), найбільше падіння в річному вираженні - у виробництві електроустаткування (13,1%).

Держстат нагадав, що дані наводяться без урахування тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та Севастополя, а також частини зони проведення Операції Об'єднаних сил.

Як повідомляв УНІАН, зростання промислового виробництва в Україні в березні 2018 року в річному вираженні - у порівнянні з березнем 2017 року - без урахування коригування на ефект календарних днів склав 1%.

У 2017 році в Україні зафіксовано падіння промвиробництва на 0,1% після зростання на 2,8% у 2016 році.