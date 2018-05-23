"Добре придумано": журналіст розповів про плачевну ситуацію на найбільшій шахті у "ДНР"
19:05, 23 травня 2018Промисловість
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Перехід на неповний робочий тиждень на шахті "Комсомолець Донбасу" пов'язаний з відсутністю попиту на видобуте вугілля в "літньо-осінній" період.
Ілюстрація / REUTERS
Співробітникам найбільшої в "ЛДНР" шахти "Комсомолець Донбасу" оголосили, що до кінця року вони будуть працювати тільки два тижні на місяць.
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Про це повідомив журналіст Денис Казанський, опублікувавши відповідний «наказ».
У документі йдеться, що перехід на неповний робочий тиждень пов'язаний з відсутністю попиту на видобуте вугілля в "літньо-осінній" період.
«Раніше вугілля бандерівцям доводилося відправляти, але потім розумні люди пояснили народу Донбасу, що потрібно на референдум сходити, щоб більше не годувати фашистів. Тепер вуглик на складі лежить, в цілісності Добре придумано», – іронізує Казанський.
Денис Казанський, Facebook
Денис Казанський, Facebook
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