"Укроборонпром" представив свою продукцію на виставці в Казахстані

Протягом чотирьох днів українські делегати проведуть низку важливих зустрічей з керівництвом Міноборони і Збройних сил Республіки Казахстан та інших країн щодо перспективи співпраці у військово-технічній сфері.

Державний концерн "Укроборонпром" представляє кращі сучасні розробки підприємств оборонно-промислового комплексу України на міжнародній виставці озброєння та військово-технічного майна KADEX-2018, яка розпочала свою роботу сьогодні у столиці Казахстану – Астані.

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Як повідомляє прес-служба держконцерну, свою продукцію та послуги на виставці представляють ДК "Укрспецекспорт", ДП "Дослідно-проектний центр кораблебудування", ДП "Луцький ремонтний завод "Мотор", ДП "Завод 410 цивільної авіації", ДП "Машинобудівна фірма "Артем", ДП "Антонов", ДП "Конотопський авіаремонтний завод "Авіакон", ДП "Одеський авіаційний завод" і приватні українські виробники військової техніки: ЗАТ "АвтоКрАЗ" та ТОВ НВП "Аеротехніка-МЛТ".

На українському стенді встановлені макети гусеничної пожежної машини ГПМ-72, бронетранспортера БТР-3Е1 з бойовим модулем "Штурм", ракетного артилерійського корабля "Каракал", корвета "Гайдук-К", десантно-штурмового катера "Кентавр" та бронекатери "Гюрза-М".

Як додали в "Укроборонпромі", українські компанії представлять перспективні проекти катерів і кораблів для потреб ВМС Казахстану, будівництво яких можливо на виробничих потужностях АТ "Уральський завод "Зеніт" (р. Уральськ, Казахстан). До уваги гостей та відвідувачів виставки також представлені розробки ДП "Антонов": макети транспортного літака Ан-178 і пасажирського Ан-148.

"Протягом чотирьох днів українські делегати проведуть низку важливих зустрічей з керівництвом Міноборони і Збройних сил Республіки Казахстан та інших країн про перспективи співпраці у військово-технічній сфері", - сказано в повідомленні.

Довідка УНІАН. Державний концерн "Укроборонпром" створений в 2010 році з метою забезпечення ефективного функціонування та управління суб'єктами господарювання державного сектору економіки, які здійснюють господарську діяльність у сфері розробки, виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової і спеціальної техніки та боєприпасів і беруть участь у військово-технічному співробітництві. До складу концерну входять більше сотні підприємств ОПК України.