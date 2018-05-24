Найбільше метпідприємство України після страйку підвищить зарплати працівникам

16 травня колектив залізничного цеху «Арселорміттал Кривий Ріг» (3 і 4 зміни) приєднався до акції протесту залізничників «Укрзалізниці». Основні вимоги робітників – підвищення заробітної плати до європейського рівня в 1000 євро і забезпечення стандартів охорони праці.

Найбільше металургійне підприємство України комбінат «Арселорміттал Кривий Ріг» погодилося збільшити фонд оплати праці з травня на 1,1 млрд грн до затвердженого рівня в розмірі близько 3 млрд грн.

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Про це повідомив генеральний директор підприємства Парамжит Калон у відеозверненні.

«Ми знайшли рішення, яке є виграшним для обох сторін. Запам'ятайте, будь ласка, що це підвищення зарплати означає збільшення фонду оплати праці на 1,1 млрд грн понад затвердженого фонду оплати праці», - сказав Калон.

Також він зазначив, що в жовтні компанія повернеться до питання про подальше підвищення зарплати за сприятливої обстановки.

«Ми подивимося на результати виробництва, і якщо вони будуть хороші, а я вірю в те, що ми доб'ємося успіху, тоді у жовтні ми зможемо знову повернутися до рішення, яке ми прийняли сьогодні. Це створює основу для подальшого перегляду», - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, 16 травня колектив залізничного цеху «Арселорміттал Кривий Ріг» (3 і 4 зміни) приєднався до акції протесту залізничників «Укрзалізниці». Зазначається, що основними вимогами робітників було підвищення заробітної плати до європейського рівня в 1000 євро і забезпечення відповідності всього рухомого складу стандартам охорони праці.

За інформацією компанії, дана акція призвела до майже повної зупинки комбінату. Більш того, існувала загроза техногенної катастрофи в масштабах не тільки комбінату, але і міста, була реальна загроза вибухів газопроводів внаслідок перепадів тиску.

У компанії також спрогнозували можливі втрати через страйк залізничників і часткову зупинку виробництва в 1,5 млрд грн за підсумками травня.

20 травня залізничники після чотириденного страйку приступили до роботи і на підприємстві почалося відновлення виробництва.

Довідка УНІАН. «Арселорміттал Кривий Ріг» завершив 2017 рік з чистим прибутком в розмірі 5,06 млрд грн, що майже в 2 рази більше чистого прибутку, отриманого за 2016 рік, в розмірі 2,7 млрд грн.

Запланована сума інвестицій підприємства на 2018 рік становить 0,404 млрд дол. (10,9 млрд грн). Загальний обсяг інвестицій у розвиток виробництва до 2020 року встановлений у розмірі 1,2–1,5 млрд дол.

Металургійний комбінат «Арселорміттал Кривий Ріг», що належить індійському мільярдерові Лакшмі Мітталу, є найбільшим виробником сталевого прокату в Україні, спеціалізується на виробництві довгомірного прокату, зокрема арматури і катанки.

Виробничі потужності підприємства, що має повний виробничий цикл, розраховані на щорічний випуск більше 6 млн. тонн прокату, близько 7 млн тонн сталі і понад 6,7 млн тонн чавуну.

Основними ринками збуту металопродукції підприємства є країни Близького Сходу, Африки та Європи.