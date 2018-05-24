Керівництво російського "Русала" йде у відставку через санкції США

Генеральний директор "Русала" і кілька членів ради директорів оголосили про відставку. Компанія сподівається добитися зняття санкцій США, введених проти неї і її головного акціонера Олега Дерипаски в квітні 2018 року.

Керівництво алюмінієвої компанії "Русал" йде у відставку у зв'язку з санкціями США, накладеними на неї і її найбільшого акціонера Олега Дерипаску.

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Про це йдеться в заяві компанії, повідомляє «Німецька хвиля».

Олександра Бурико пішла з поста генерального директора "Русала" 23 травня. Виконуючим обов'язки гендиректора призначений Євген Нікітін.

Раду директорів 28 червня покинуть Владислав Соловйов, Зігфрід Вольф, Максим Соков, Дмитро Афанасьєв, Гульжан Молджанова, Ольга Машковська і Катерина Нікітіна. Вони не будуть балотуватися на новий термін на зборах акціонерів "Русала", запланованих на 28 червня.

Як наголошується в заяві, з квітня поточного року "Русал", діючи в інтересах акціонерів, веде діалог з американською владою, щоб добитися зняття санкцій, введених 6 квітня управлінням міністерства фінансів США, яке контролює іноземні активи. Відставка топ-менеджерів компанії стала одним із кроків для виведення "Русала" з-під санкцій.

18 травня Олег Дерипаска вирішив вийти зі складу ради директорів групи компаній En+, яка є найбільшим акціонером "Русала". Того ж дня рада директорів En+ на чолі з Грегорі Баркером одноголосно прийняла пропозиції щодо виходу з-під санкцій. Мета так званого плану Баркера - знизити частку Дерипаски до менш ніж 50 відсотків і припинити його вплив на раду шляхом призначення нових членів, у результаті якого більшість опиниться у незалежних директорів.

Мінфін США 23 квітня допустив можливість пом'якшення санкцій проти "Русала", якщо Дерипаска перестане контролювати компанію.