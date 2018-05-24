"Укроборонпром" в Казахстані представив проект модернізації корабля типу "Барс"

Протягом кількох років підприємства, що входять до складу держконцерну, побудували чотири корабля проекту 250 "Барс" для ВМС Міністерства оборони Казахстану.

Державний концерн "Укроборонпром" в рамках міжнародної виставки КАDEX-2018 представив Міністерству оборони Республіки Казахстан проект модернізації корабля "Барс" та інші напрацювання вітчизняного кораблебудування.

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Як повідомляє прес-служба держконцерну, протягом кількох років підприємства, що входять до його складу, побудували чотири корабля проекту 250 "Барс" для ВМС Міністерства оборони Казахстану.

Згідно з повідомленням, для даного проекту розроблена, виготовлена і відвантажена замовнику система управління зброєю "Каскад" з двокоординатною радіолокаційною системою "Дельта" виробництва НДІ "Квант-Радіолокація"(Київ), оптико-електронна система контролю за використанням озброєння і спостереження "Sens-2" виробництва НДІ "Квант" (Київ), система корабельного ракетного комплексу "Бар'єр" з відстанню ураження до 5 кілометрів і зенітний ракетний комплекс "Арбалет", розроблений та виготовлений ДК КБ "Промінь" (Київ).

"Корабельна артилерійська установка АК-306 виготовлена ВАТ "Кузня на Рибальському". Документацію на дообладнання кораблів розробили в Дослідницько-проектний центр кораблебудування (Миколаїв). Вищезазначене обладнання поставлено на чотири кораблі, загальна вартість – понад 25 мільйонів доларів", - додали в "Укроборонпромі".

Як повідомляв УНІАН, "Укроборонпром" представляє кращі сучасні розробки підприємств оборонно-промислового комплексу України на міжнародній виставці озброєння та військово-технічного майна KADEX-2018, яка почала свою роботу вчора у столиці Казахстану – Астані.

Довідка УНІАН. Державний концерн "Укроборонпром" створений в 2010 році з метою забезпечення ефективного функціонування та управління суб'єктами господарювання державного сектору економіки, які здійснюють господарську діяльність у сфері розроблення, виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової і спеціальної техніки та боєприпасів і беруть участь у військово-технічному співробітництві. До складу концерну входять більше сотні підприємств ОПК України.