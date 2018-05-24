Україна з початку року скоротила виробництво сигарет на 30%

Порівняно з березнем, виробництво сигарет в квітні збільшилося на 4,4%.

Обсяг виробництва сигарет, що містять тютюн або суміші тютюну з замінниками тютюну, в Україні в січні-квітні 2018 року склав 19,8 мільярда штук, що на 29,2% менше, ніж у січні-квітні 2017 року.

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Про це повідомила Державна служба статистики України.

Зазначається, що в порівнянні з березнем 2018 року виробництво сигарет в квітні поточного року збільшилося на 4,4%.

Дані наводяться без урахування тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим, Севастополя та частині зони проведення антитерористичної операції.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату, обсяг виробництва сигарет, що містять тютюн або суміші тютюну з замінниками тютюну, в Україні у 2017 році становив 92,1 мільярда штук, що на 6,2% менше, ніж 2016 року.