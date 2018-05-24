В Україні випробували новий бойовий модуль (відео)

17:36, 24 травня 2018
Промисловість
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З&#039;явилося відео випробувань бойового модуля / Скріншот

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Як йдеться у повідомленні прес-служби КБ "Луч", новий модуль оснащується сучасними керованими ракетами "Скіф".

Крім того, він оснащується системою наведення, що дозволяє використовувати його для ураження нерухомих та рухомих броньованих цілей, що мають комбіновану, рознесену або монолітну броню з динамічним захистом, а також малорозмірних цілей типу довготривалих вогневих точок, танк в окопі, легкоброньованих об’єктів, гелікоптерів, що зависли, надводних цілей та живої сили противника у будь-який час доби.

Як повідомляв УНІАН, 18 травня у Чернігівській області відбувся фінальний етап випробувань нової модифікацій ракетного комплексу "Скіф".

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Теги: #Україна#випробування#бойовий модуль