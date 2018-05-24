В Україні випробували новий бойовий модуль (відео)

Фахівці конструкторського бюро "ЛУЧ" взяли участь у розробці принципово нового бойового модуля.

Державне Київське конструкторське бюро "ЛУЧ" разом з іноземними партнерами провело випробування нового бойового модуля.

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Як йдеться у повідомленні прес-служби КБ "Луч", новий модуль оснащується сучасними керованими ракетами "Скіф".

Крім того, він оснащується системою наведення, що дозволяє використовувати його для ураження нерухомих та рухомих броньованих цілей, що мають комбіновану, рознесену або монолітну броню з динамічним захистом, а також малорозмірних цілей типу довготривалих вогневих точок, танк в окопі, легкоброньованих об’єктів, гелікоптерів, що зависли, надводних цілей та живої сили противника у будь-який час доби.

Як повідомляв УНІАН, 18 травня у Чернігівській області відбувся фінальний етап випробувань нової модифікацій ракетного комплексу "Скіф".