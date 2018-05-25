Стало відомо, коли запрацює компанія, яка об'єднає всі держшахти

У Міненерго повідомили, що «Національна вугільна компанія» повною мірою запрацює через 2-3 місяці.

Держпідприємство «Національна вугільна компанія», що об'єднає всі державні вугільні шахти і яке покликане поліпшити їх фінансовий стан, повною мірою запрацює за 2-3 місяці.

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Про це в парламенті повідомив заступник міністра енергетики та вугільної промисловості Анатолій Корзун.

«На сьогодні створена «Національна вугільна компанія», яка має впродовж 2-3 місяців почати повноцінну роботу, тобто активізувати управління галуззю та істотно поліпшити фінансовий стан підприємств», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, Кабмін створив «Національну вугільну компанію» на початку грудня 2017 року. За словами профільного віце-прем'єр-міністра Володимира Кістіона, «Національна вугільна компанія» об'єднає 33 державні шахти, її створення дасть економію на рівні 1,5 млрд грн на рік. Ця компанія перебуває під управлінням Міненерговугілля.