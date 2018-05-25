Металурги закликали Парубія підписати «металургійний» закон

Попередній досвід використання підвищеного мита на експорт металобрухту свідчить про високу дієвысть закону.

Продовження дії і підвищення рівня експортного мита на металобрухт з 30 до 42 євро за тонну є обґрунтованим.

Таку думку в листі до спікера Верховної Ради Андрію Парубію висловив голова об'єднання підприємств «Укрметалургпром» Олександр Каленков.

Він зазначив, що попередній досвід використання підвищеного мита на експорт металобрухту свідчить про високу дієвість закону.

«Зростання виробництва було б неможливим без належного забезпечення вітчизняних сталевиробників металобрухтом, - зазначив А. Каленков. - Крім того, мито має вагомий позитивний ефект не тільки для металургії, але і для суміжних галузей та державного бюджету».

Як повідомлялося раніше, підвищення експортного мита на брухт до 42 євро/тонну, передбачене законом №8226, прийнятим Верховною Радою 17 травня 2018 року, не суперечить Угоді про Асоціацію України та ЄС.

Про це в коментарі Бізнес-порталу UAprom заявила Ольга Стефанишина, генеральний директор Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції.

Як заявляв раніше голова Об'єднання підприємств «Укрметалургпром» Олександр Каленков, 85% українського експорту металобрухту в квітні пішло в невизнане Придністров'я.

За його словами, таке положення справ б'є по українській металургії, ставлячи її в невигідні умови. «Велика частина – 85 відсотків – у квітні металобрухту пішла на Придністровський завод. Придністров'я – це, ну, фактично це анклав, військовий російський анклав. Тим більше це неприємно, тому що росіяни фактично дотують і спонсорують всі енергоносії на цьому заводі. Тому поставляючи лом туди, ми наші підприємства ставимо в явно невигідні умови», - сказав він.

«Від себе особисто та від імені багатотисячного колективу вітчизняного гірничо-металургійного комплексу свідчу Вам повагу і висловлюю слова щирої вдячності за підтримку «металургійного» закону № 8226, який не тільки забезпечує подолжение дії експортного мита на металобрухт, але і дозволяє зміцнити захист українського ринку цієї стратегічної сировини завдяки підвищенню рівня мита з 30 до 42 євро за тонну», - написав А. Каленков.