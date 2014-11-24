Глава Нафтогазу обіцяє повернути ренту для газовидобувників до 28%
14:00, 24 листопада 2014Промисловість
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Ставка ренти за надрокористування буде повернута до попереднього рівня вже з нового року, повідомив глава НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв на зустрічі з найбільшими споживачами газу, газотрейдерами і газодобувачами.
У Нафтогазі обіцяють повернути ренту для газовидобувників до 28% / Фото УНІАН
Про це повідомляє 112 .ua
Таким чином, уряд вирішив піти назустріч газодобувній галузі України і повернути колишню ставку оплати за користування надрами в розмірі 28%.
Газовидобувні компанії сподіваються, що слова Андрія Коболєва будуть реалізовані, адже це могло б допомогти зберегти інвестиційні програми на наступний рік і обсяги внутрішнього видобутку газу.
Нагадаємо, в липні Уряд запропонував збільшити рентну плату за видобуток газу і нафти до 70%, а ренту на руду при цьому залишити в районі 5%.
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