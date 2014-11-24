Глава Нафтогазу обіцяє повернути ренту для газовидобувників до 28%

Про це повідомляє 112 .ua

Таким чином, уряд вирішив піти назустріч газодобувній галузі України і повернути колишню ставку оплати за користування надрами в розмірі 28%.

Газовидобувні компанії сподіваються, що слова Андрія Коболєва будуть реалізовані, адже це могло б допомогти зберегти інвестиційні програми на наступний рік і обсяги внутрішнього видобутку газу.

Нагадаємо, в липні Уряд запропонував збільшити рентну плату за видобуток газу і нафти до 70%, а ренту на руду при цьому залишити в районі 5%.