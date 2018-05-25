Кабмін надав шахтам держгарантії за кредитами на мільярд

Кошти будуть інвестовані в технічний розвиток галузі.

Кабінет міністрів України ухвалив рішення про надання державним вугільним шахтам держгарантій на 1 млрд грн, які будуть використані для залучення кредитного фінансування у державний вугільний сектор.

Читайте такожСтало відомо, коли запрацює компанія, яка об'єднає всі держшахти

Про це, виступаючи в парламенті, повідомив заступник міністра енергетики та вугільної промисловості Анатолій Корзун.

«Реформа галузі передбачала дуже істотні інвестиції. Питання дуже складне, і багато років воно дуже складно вирішувалося, але нарешті цього тижня урядом ухвалено рішення про надання держгарантій під отримання мільярда для інвестування в технічний розвиток галузі», - сказав Корзун.

Він також повідомив, що, наприклад, для держпідприємства «Селидіввугілля» виділено близько 280 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, у середині березня міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик заявив, що Міністерство фінансів пообіцяло виділити 1 млрд грн держгарантій, який буде використано для того, щоб шахти могли взяти кредити в банках під ці гарантії. За словами міністра, кредитний ресурс буде використано для модернізації шахт та скорочення залежності від імпортного вугілля.

За даними Міненерговугілля, видобуток енергетичного та коксівного вугілля в Україні в 2017 році скоротився на 14,6% порівняно з 2016 роком - до 34,9 млн тонн. Найбільше падіння видобутку вугілля було зафіксовано на державних шахтах.