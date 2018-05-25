Держгеонадр відкрила доступ до реєстру газових і нафтових свердловин України

У реєстрі міститься інформація про більш як 8 тис. свердловин.

Державна служба геології та надр (Держгеонадр) обнародувала дані державного обліку нафтових і газових свердловин України, повідомляє прес-служба Держгеонадр з посиланням на в.о. голови служби Олега Кирилюка.

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«Наші фахівці розробили базу даних, де містяться відомості за останні 14 років і про більш як 8 тис. свердловин вуглеводнів по всій території України. Відповідно, тільки станом на 2018 рік стало можливим відкрити зібрані дані та зробити їх публічними для громадськості», - цитує Кирилюка прес-служба.

За його словами, використання системи, крім іншого, дозволить надавати достовірні інформаційні послуги надрокористувачам, які мають спеціальні дозволи чи мають намір їх отримати. Цей реєстр також буде корисним і для органів державної влади, що здійснюють контроль за використанням нафтогазоносних надр із метою відновлення (реліквідації) продуктивних свердловин, які були ліквідовані або законсервовані.

Відзначається, що адміністратором розробленого реєстру є «Геоінформ України», яке забезпечує формування та функціонування реєстру, доступ користувачів до його інформаційного фонду.

За словами директора «Геоінформ України» Сергія Примушка, джерелами інформації для складання реєстру є звіти і паспорти свердловин.

«У реєстрі містяться звіти про геологічне вивчення нафтогазоносних надр, звіти про науково-дослідні роботи геологічного напряму, а також паспорти нафтогазових свердловин, які ведуться підприємствами, що мають на обліку свердловини та інші джерела (геологічні документи, бази даних тощо), які містять інформацію про нафтогазові свердловини», - зазначив він.

Довідка УНІАН. Про необхідність масштабної лібералізації доступу до інформації про надра неодноразово заявляли експерти та гравці ринку. Очікується, що відкриття такої інформації сприятиме залученню на український ринок великих міжнародних гравців.