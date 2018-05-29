Україна піднялася на 13-те місце в рейтингу виробників сталі

Минулого місяця наша країна виплавила 1,7 мільйона тонн сталі.

Українські металурги в квітні 2018 року порівняно з квітнем минулого року збільшили виробництво сталі на 6% - до 1,7 мільйона тонн, піднявшись при цьому з 14-го на 13-е місце в списку світових виробників цієї продукції, повідомила Всесвітня асоціація виробників сталі (World Steel Association).

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За підсумками січня-квітня поточного року Україна скоротила виробництво сталі в порівнянні з аналогічним періодом 2017 року на 0,2% - до 6,985 мільйона тонн, посівши при цьому також 13-е місце в світовому рейтингу виробників сталі.

Згідно з повідомленням, у квітні лідерство в рейтингу традиційно зберіг Китай з показником 76,7 мільйона тонн (зростання на 4,8% до квітня 2017 року).

Далі країни в першій десятці рейтингу розташувалися наступним чином: Японія (8,723 мільйона тонн, -0,4%), Індія (8,692 мільйона тонн, +5,6%), США (6,93 мільйона тонн, +3,6%), Росія (6,03 мільйона тонн, +2,4%), Південна Корея (5,893 мільйона тонн, +7,1%), Німеччина (3,775 мільйона тонн, -1,7%), Туреччина (2,953 мільйона тонн, -3,1%), Бразилія (2,949 мільйона тонн, +1,0%).

Загалом в квітні 2018 року порівняно з квітнем минулого року 64 країни, що входять в рейтинг WSA, збільшили виробництво сталі на 4,1% - до 148,322 мільйона тонн.

Згідно зі звітом асоціації, за січень-квітень позиції лідера продовжує утримувати Китай - 288,969 мільйона тонн (зростання порівняно з аналогічним періодом 2017 року на 5%).

Далі йдуть Індія (35,381 мільйона тонн, +4,2%), Японія (35,129 мільйона тонн, +0,4%), США (27,747 мільйона тонн, +2,8%), Росія (23,797 мільйона тонн, +0,9%), Південна Корея (23,696 мільйона тонн, +3,8%), Німеччина (14,785 мільйона тонн, -0,2%), Туреччина (12,492 мільйона тонн, +5,1%), Бразилія (11,594 мільйона тонн, +4%).

За 4 місяці 2018 року порівняно з аналогічним періодом 2017 року 64 країни, що входять в рейтинг WSA, збільшили виробництво сталі загалом на 4% - до 575,155 мільйона тонн.

Як повідомляв УНІАН, Україна за підсумками 2017 року опустилася на 12-е місце, скоротивши виробництво сталі на 6,4% порівняно з 2016 роком – до 22,7 мільйона тонн.

Довідка УНІАН. Україна за підсумками 2013 року посіла 7-е місце в рейтингу WSA, виплавивши 30,4 мільйона тонн сталі. У 2014 році наша країна опустилася на 10-е місце з результатом виплавки 27,2 мільйона тонн. З 2014 року на діяльність вітчизняних металургів почали негативно впливати два чинники. Перший - військові дії на Донбасі, де розташовано більше половини металургійних виробничих потужностей. Другий фактор, прояв якого було найпомітніше в 2015 році, - зниження світових цін на металургійну сировину і готову продукцію, що знизило доходи компаній і збільшило конкуренцію на світових ринках. Тим не менш, за підсумками 2015 року Україна зберегла 10-е місце в галузевому рейтингу. У 2016 році наша країна також зберегла 10-е місце в рейтингу.