Курс на схід: Volkswagen відкриє в Китаї одразу три нових заводи

Заводи Volkswagen в Китаї займуться виробництвом позашляховиків, кросоверів та електромобілів.

Volkswagen AG заявила в понеділок, що протягом наступних кількох місяців відкриє в Китаї три нових заводи для свого спільного підприємства з FAW-Volkswagen.

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Про це повідомляє Прайм.

Нові підприємства будуть розташовані в Циндао, Тяньцзіні та Фошані. Ці заводи займуться виробництвом позашляховиків, кросоверів та електромобілів.

"Продажі в 1-му кварталі досягли рекорду. Тепер компанія очікує зростання ринку пасажирських автомобілів цього року на 4%-5%", – зазначив Йохем Хайцман, гендиректор Volkswagen China. Він додав, що китайський ринок продовжує швидко зростати.

За словами голови Volkswagen AG Херберта Діса (Herbert Diess), на сьогоднішній день споживачі з Китаю демонструють високий попит як на електромобілі, так і на позашляховики. "Volkswagen Group прихильна китайському ринку, нашому найбільшому ринку в глобальному масштабі, і ми будемо продовжувати надавати високоякісну продукцію", - зазначив Дис.

Повідомлення про будівництво заводів послідувало за тим, як Volkswagen Group досягла рекордного показника з продажу в першому кварталі 2018 року. У Китаї продажі автомобілів зросли на 13% в першому кварталі, до 1,01 мільйона машин, при цьому продажі моделей SUV в країні збільшилися на 37,2%.

Volkswagen AG, найбільший автовиробник у Європі, представляє такі марки, як Volkswagen, Audi, Skoda, Seat. У підрозділ корпорації з виробництва автомобілів класу "люкс" входять відомі бренди Lamborghini, Bentley і Bugatti. Компанія також випускає вантажний транспорт через підрозділу Volkswagen Commercial Vehicles і Scania.

FAW – найстаріша автомобілебудівна компанія Китаю, випускає легкові і комерційні автомобілі всіх класів на основі власних досліджень і розробок. Продукція корпорації проводиться під власним брендом FAW. Крім того, у форматі спільних підприємств компанія співпрацює з Volkswagen, Audi, Toyota, Mazda та іншими автовиробниками.