Експерт: ліквідація «Сумихімпрому» - загроза для продовольчої безпеки країни

«Ніякого розслідування грубо протиправних дій щодо «Сумихімпром» не ведеться. А це ж єдине в Україні підприємство, що виробляє фосфорні добрива, без яких неможливо одержувати високі врожаї продовольчих культур. Інакше кажучи, робота «Сумихімпром» впливає на продовольчу безпеку України. Збереження цього підприємства, виключення його банкрутства і ліквідації належить до компетенції РНБО України», - вважає член-кореспондент Національної академії наук України, міністр промисловості (у 1995-1997 роках) Валерій Мазур.

Нагадаємо, члени Громадської робочої групи з вирішення проблемних питань титанової галузі України неодноразово звертали увагу владних органів на факти навмисного доведення до банкрутства ПАТ «Сумихімпром», яке перебуває у майже 100-відсотковій державній власності, здійсненого особами, пов'язаними з Д.Фірташем. Йому повністю підконтрольні комітет кредиторів «Сумихімпром», керуючий санацією підприємства В.Лазакович та розпорядник майна підприємства Р.Марченко.

Відсутність затвердженого плану санації «Сумихімпром» створює передумови для ліквідації найбільшого виробника титанового сировини і фосфатних добрив, з подальшою передачею цілісного майнового комплексу підприємства на користь структур Д.Фірташа. При цьому держчиновники не перешкоджають фактичному знищенню «Сумихімпром».

Несумлінне виконання чиновниками своїх обов'язків у процесі банкрутства «Сумихімпром» створює серйозні передумови для ослаблення продовольчої безпеки держави.

«У разі ліквідації «Сумихімпром», вітчизняні сільгоспвиробники можуть зіткнутися з важковирішуваною проблемою, яка полягає в необхідності імпортувати фосфатні добрива. В умовах стрімкої девальвації гривні, використання ввезених з-за кордону фосфатних добрив істотно підвищать собівартість виробленої в нашій країні аграрної продукції. Наслідком цього стане зниження конкурентоспроможності вітчизняної сільгосппродукції, а також зменшення обсягів її виробництва. Це, в свою чергу, стимулюватиме подальшу девальвацію гривні, оскільки зменшаться надходження валюти від експорту продукції аграрної галузі. ПАТ «Сумихімпром» є стратегічно важливим підприємством для продовольчої безпеки України, якій може бути завдано непоправної шкоди у разі ліквідації цього підприємства», - вважає віце-президент Центру досліджень корпоративних відносин В'ячеслав Бутко.

Для запобігання ліквідації ПАТ «Сумихімпром», у якій зацікавлений Д.Фірташ, держоргани повинні вживати негайні дії.

«Ці дії мають бути спрямовані, насамперед, на зміну комітету кредиторів, який спочатку був створений виключно з компаній Д. Фірташа. Інакше в найближчій перспективі «Сумихімпром» може очікувати ліквідація» - впевнений В.Мазур.