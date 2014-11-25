Експерт: ліквідація «Сумихімпрому» - загроза для продовольчої безпеки країни
Зневажливе ставлення окремих держчиновників до проблеми банкрутства ПАТ «Сумихімпром» (процедурою банкрутства підприємства управляють структури Дмитра Фірташа), може створити серйозні проблеми для продовольчої безпеки України.
«Ніякого розслідування грубо протиправних дій щодо «Сумихімпром» не ведеться. А це ж єдине в Україні підприємство, що виробляє фосфорні добрива, без яких неможливо одержувати високі врожаї продовольчих культур. Інакше кажучи, робота «Сумихімпром» впливає на продовольчу безпеку України. Збереження цього підприємства, виключення його банкрутства і ліквідації належить до компетенції РНБО України», - вважає член-кореспондент Національної академії наук України, міністр промисловості (у 1995-1997 роках) Валерій Мазур.
Нагадаємо, члени Громадської робочої групи з вирішення проблемних питань титанової галузі України неодноразово звертали увагу владних органів на факти навмисного доведення до банкрутства ПАТ «Сумихімпром», яке перебуває у майже 100-відсотковій державній власності, здійсненого особами, пов'язаними з Д.Фірташем. Йому повністю підконтрольні комітет кредиторів «Сумихімпром», керуючий санацією підприємства В.Лазакович та розпорядник майна підприємства Р.Марченко.
Відсутність затвердженого плану санації «Сумихімпром» створює передумови для ліквідації найбільшого виробника титанового сировини і фосфатних добрив, з подальшою передачею цілісного майнового комплексу підприємства на користь структур Д.Фірташа. При цьому держчиновники не перешкоджають фактичному знищенню «Сумихімпром».
Несумлінне виконання чиновниками своїх обов'язків у процесі банкрутства «Сумихімпром» створює серйозні передумови для ослаблення продовольчої безпеки держави.
«У разі ліквідації «Сумихімпром», вітчизняні сільгоспвиробники можуть зіткнутися з важковирішуваною проблемою, яка полягає в необхідності імпортувати фосфатні добрива. В умовах стрімкої девальвації гривні, використання ввезених з-за кордону фосфатних добрив істотно підвищать собівартість виробленої в нашій країні аграрної продукції. Наслідком цього стане зниження конкурентоспроможності вітчизняної сільгосппродукції, а також зменшення обсягів її виробництва. Це, в свою чергу, стимулюватиме подальшу девальвацію гривні, оскільки зменшаться надходження валюти від експорту продукції аграрної галузі. ПАТ «Сумихімпром» є стратегічно важливим підприємством для продовольчої безпеки України, якій може бути завдано непоправної шкоди у разі ліквідації цього підприємства», - вважає віце-президент Центру досліджень корпоративних відносин В'ячеслав Бутко.
Для запобігання ліквідації ПАТ «Сумихімпром», у якій зацікавлений Д.Фірташ, держоргани повинні вживати негайні дії.
«Ці дії мають бути спрямовані, насамперед, на зміну комітету кредиторів, який спочатку був створений виключно з компаній Д. Фірташа. Інакше в найближчій перспективі «Сумихімпром» може очікувати ліквідація» - впевнений В.Мазур.