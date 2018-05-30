У Харківській області відкрили нове родовище газу

Перспективні ресурси родовища - понад 1,5 мільярда кубометрів.

Найбільша державна газодобувна компанія "Укргазвидобування" відкрила нове родовище в Харківській області з вивченими запасами понад 300 мільйонів кубометрів, а перспективні ресурси оцінюються більш ніж у 1,5 мільярда кубометрів.

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Про це повідомляє прес-служба компанії.

У прес-службі також повідомили, що компанія отримала промисловий приплив газу з розвідувальної свердловини дебітом 249 тисяч кубометрів/доба.

Зазначається, що після отримання спеціального дозволу на користування надрами відкриття родовища і введення свердловини в експлуатацію були здійснені за 17 календарних місяців, тоді як у середньому період від видачі ліцензій до промислової розробки родовищ становить 2-4 роки.

Як повідомляв УНІАН, за підсумками 2017 року "Укргазвидобування" збільшила видобуток газу на 4,8% - до 15,25 мільярда кубометрів. У 2018 році компанія планує добути 16-16,5 мільярда кубометрів.

Довідка УНІАН. "Укргазвидобування" – найбільша газовидобувна компанія України. До складу компанії входять 4 газопромышленных управління "Шебелінкагазвидобування", "Полтавагазвидобування", "Харківгазвидобування" і "Львівгазвидобування". 100% акцій компанії належать НАК "Нафтогаз України".