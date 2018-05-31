США введуть мита на імпорт сталі та алюмінію з ЄС 31 травня - ЗМІ

За інформацією одного з джерел, плани адміністрації можуть змінитися, якщо США і ЄС в останній момент зможуть знайти компроміс.

Адміністрація президента США Дональда Трампа оголосить про введення мит на імпорт сталі та алюмінію з Європи в четвер, 31 травня.

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Про це повідомляє Прайм "з посиланням на Wall Street Journal.

"США в кінці березня ввела мита на імпорт сталі і алюмінію в розмірі 25% і 10% відповідно. Для низки країн, а також для ЄС дія цих мит призупинений до червня. Переговори між ЄС і США поки ні до чого не привели", - йдеться в повідомленні.

Тим не менш, за словами одного з джерел, знайомого з ситуацією, плани адміністрації можуть змінитися, якщо США і ЄС в останній момент зможуть знайти компроміс.

Єврокомісія раніше вже заявляла, що готова відповісти шляхом звернення до Світової організації торгівлі (СОТ) на можливе введення США нових тарифів на ввезення продукції із сталі і алюмінію з країн Євросоюзу.

ЄК в березні опублікувала список товарів, що імпортуються з США, який, зокрема, увійшли деякі види рису, кукурудзи, апельсинового соку, віскі, сигар, сигарет, тютюну, товарів з області косметики та одягу, сталевої продукції, в тому числі трубної, чавунної продукції, вітрильників, яхт. ЄК не виключала можливості підвищення тарифів на ввезення цих товарів у відповідь.