Житомирська облрада відмовила підприємству Фірташа у виділенні 115 га для видобутку титану

Винесення на розгляд сесії цього питання викликало значний суспільний резонанс та вкрай негативну реакцію громадськості.

Депутати Житомирської обласної ради відмовили підприємству «Валки-Ільменіт» у виділенні 115 га земель лісогосподарського призначення для видобування титану.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення ухвалила Житомирська облрада сьогодні під час чергової сесії.

Йдеться про її резонансний проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту відведення земельних ділянок комунальної власності».

Таким чином депутати підтримали пропозицію прокуратури області не погоджувати Житомирському обласному агролісогосподарському підприємству «Житомироблагроліс» в особі ДП «Коростенський лісгосп АПК» надання лісових земельних ділянок товариству «Валки-Ільменіт» у зв'язку із збуренням громадськості. Саме прокуратура вимагала зняти з розгляду на сесії облради цей проект до вирішення спорів в судах, повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Житомирської області.

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Там також наголосили, що винесення на розгляд сесії цього питання викликало значний суспільний резонанс та вкрай негативну реакцію громадськості. У прокуратурі додали, що вона з 2015 року попереджає протиправне вилучення із державної та комунальної власності значних площ земель на користь комерційних структур, які входять до холдингу Group DF бізнесмена Дмитра Фірташа.

Також і присутні у залі на сесії півсотні активістів наполягали на тому, щоб землю вказаному товариству не виділяли. У виступах вони та окремі депутати говорили про очевидну незаконність цього проекту рішення та прогнозували непоправні наслідки для довкілля, які можуть мати місце у разі знищення лісу та видобутку титану.

«Ми переконані в тому, що включення питання «Валки-Ільменіт» до порядку денного суперечить інтересам української державності, особливо якщо врахувати, що Житомирщина займає друге місце за кількістю загиблих бійців в АТО, а ТОВ «Валки-Ільменіт» співпрацює з Кримом, відповідно, буде фінансувати Російську Федерацію», - сказав у виступі на сесії громадський активіст і учасник АТО Михайло Сліпченко.

Як повідомляв УНІАН, останнім часом у житомирських ЗМІ обговорювалося питання діяльності ТОВ «Валки-Ільменіт».

Довідка УНІАН. ТОВ «Валки-Ільменіт» (Житомирська обл., Хорошівський р-н, смт. Іршанськ) спеціалізується на видобутку титану та входить в структуру компаній Group DF бізнесмена Дмитра Фірташа. Підприємство здійснює видобуток і збагачення титанових руд та володіє спецдозволом на видобуток апатит-ільменітових руд Стремигородського родовища до 2032 року. Це родовище із прогнозованими запасами 1,2 млрд тонн руди є одним з найбільших у світі.