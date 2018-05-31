«Укроборонпром» призначив президента «Антонова»

Віце-президент з виробництва держпідприємства став повноцінним керівником «Антонова».

Державний концерн «Укроборонпром» своїм наказом від 30 травня призначив віце-президента з виробництва державного підприємства «Антонов» Олександра Донця президентом підприємства.

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Про це повідомляє прес-служба ДП «Антонов».

«В день 72-ї річниці з дня заснування підприємства, 31 травня, генеральний директор ДК «Укроборонпром» Павло Букін привітав колектив підприємства і представив нового керівника. Олександр Донець у свою чергу подякував антонівцям і «Укроборонпрому» за довіру і висловив готовність до продовження плідної взаємодії для вирішення ключових питань розвитку ДП «Антонов», - сказано в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, «Укроборонпром» своїм наказом від 21 травня призначив віце-президента з виробництва державного підприємства «Антонов» Олександра Донця виконуючим обов'язки президента держпідприємства з 22 травня.

Довідка УНІАН. ДП «Антонов» - найбільший і єдиний в Україні виробник транспортних, пасажирських літаків і літаків спеціального призначення. У числі найбільш відомих розробок підприємства - літаки Ан-32, Ан-148, Ан-158, Ан-74, Ан-124, Ан-70 і Ан-225.