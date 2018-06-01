США ввели мито на сталь та алюміній з Євросоюзу, Канади та Мексики

У США не уточнили, що Євросоюз, Канада і Мексика можуть зробити, щоб скасувати мита.

США сьогодні, 1 червня, ввели суворі мита на імпорт сталі та алюмінію з Канади, Мексики та Європейського Союзу.

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Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву американського міністра торгівлі Уїлбура Росса.

"Ми з нетерпінням чекаємо продовження переговорів з Канадою і Мексикою, з одного боку, так і з Європейською комісією, з іншого боку, тому що є інші питання, які нам потрібно вирішити", - сказав він.

Росс не уточнив, що ЄС, Канада і Мексика можуть зробити, щоб скасувати мита.

У березні адміністрація Трампа ввела мито в розмірі 25% на сталь і 10% на алюміній щодо Китаю, Росії і Японії, але тимчасово відклала введення додаткових мит для ЄС, Канади, Мексики, Бразилії, Австралії та Аргентини.

У США заявили, що саме європейська сторона попросила відкласти введення мит для того, щоб виробити і представити свої пропозиції з цього питання.