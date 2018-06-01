Китай з 1 липня знизить мита майже на 1,5 тисячі товарів

У Китаї вирішили знизити середню тарифну ставку на одяг, взуття, головні убори, кухонне начиння, спортивні товари, побутову техніку та побутову хімію з косметикою.

Влада Китаю вирішила знизити з 1 липня імпортні мита на 1,4 тисячі товарів народного споживання, середній рівень тарифів скоротиться з 15,5% до 6,9%.

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Про це повідомляє Прайм з посиланням на документ, опублікованому держрадою КНР.

Зниження торкнеться товари широкого споживання в рамках так званого режиму найбільшого сприяння в торгівлі (MFN) за стандартами СОТ. Крім іншого, будуть скасовані тимчасові тарифи MFN для 210 товарів.

Повідомляється, що зниження мит сприятливе для просування політики відкритості Китаю і являє собою одну із важливих заходів в реалізації обіцяного Пекіном полегшення доступу на китайський ринок для іноземних товарів.

Як очікується, середня тарифна ставка на одяг, взуття, головні убори, кухонне начиння, спортивні товари буде знижена з 15,9% до 7,1%, на побутову техніку, зокрема пральні машини та холодильники – з 20,5% до 8%, на побутову хімію та косметику мита знизять з 8,4% до 2,9%.

Зниження відбувається на тлі загострення торгового конфлікту між Китаєм і США, після того, як Білий дім повідомив, що США 15 червня оголосять остаточний список товарів з Китаю, які підлягають обкладенню митом у 25%. Тарифи набудуть чинності незабаром після публікації списку. Мінкомерції КНР у відповідь висловило здивування і повідомило, що заява Вашингтона в корені суперечить досягнутим нещодавно сторонами домовленостей.

У Вашингтоні 17 і 18 травня пройшли консультації між торговельними делегаціями США та Китаю. Сторони домовилися вжити ефективні заходи щодо скорочення дефіциту балансу США в торгівлі з Китаєм, значно збільшити експорт товарів і послуг США в Китай. Віце-прем'єр КНР Лю Хе за підсумками торгових переговорів у Вашингтоні заявив, що Китай і США домовилися, що не будуть вести торговельну війну і припинять введення взаємних торгових мит. Голова мінфіну США Стівен Мнучін підтвердив призупинення взаємного введення мит США і Китаєм, зазначив значний прогрес у переговорах з торгівлі і додав, що Китай зобов'язався знизити мита "на багато товарів".