ЄС прокоментував мита США на сталь і алюміній: не має наміру вести торговельну війну

Сполучені Штати вводять мита на сталь та алюміній (25% і 10%), які ввозяться до США з Європи, Канади, Мексики, Південної Кореї та інших країн, за винятком Аргентини. Нові тарифи набули чинності в ніч на п'ятницю за американським часом.

Євросоюз не збирається вести торговельну війну, заявила в п'ятницю голова європейської дипломатії Федеріка Могеріні, відповідаючи на питання, що Брюссель буде робити в зв'язку з введенням США мит на сталь і алюміній.

Читайте такожКитай з 1 липня знизить мита майже на 1,5 тисячі товарів

У п'ятницю на брифінгу за участю голови МЗС Китаю Ван І журналісти запитали Могеріні, що ЄС має намір робити, опинившись "на порозі торговельної війни" зі США через введення мита.

"ЄС ні з ким не перебуває у війні і не хочемо, навіть немає питання. У нас в історії було багато різних воєн, з цим закінчено. ЄС — це проект, у тому числі в сфері торгівлі. Ми віримо в глобальну, вільну, чесну торгівлю", — відповіла Могеріні, передає Прайм.

Як повідомив у четвер Білий дім, Сполучені Штати вводять мита на сталь та алюміній (25% і 10%), які ввозяться до США з Європи, Канади, Мексики, Південної Кореї та інших країн, за винятком Аргентини. Нові тарифи набули чинності в ніч на п'ятницю за американським часом.

Ряд країн вже відреагували на рішення США. Зокрема, ЄС повідомив, що 1 червня запустить юридичні процедури в рамках СОТ у зв'язку з введенням нових мит США. Канада і Мексика оголосила про введення відповідних мит на ряд американських товарів.