Євросоюз оскаржить в СОТ американські мита на метали

Сьогодні Євросоюз почне у Світовій організації торгівлі спір зі США через введення Вашингтоном мит на сталь і алюміній.

Євросоюз ініціює справу про вирішення спорів у Світовій організації торгівлі (СОТ) проти США через тарифи на алюміній і сталь, які почали діяти з першого червня.

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Про це на прес-конференції в Брюсселі заявила єврокомісар з торгівлі Сесілія Мальмстрем, повідомляє РБК.

Мальмстрем визнала рішення США «дуже сумним», тому що воно завдасть «дуже великого збитку» європейській сталеливарній і алюмінієвій промисловості. Крім того, вона розкритикувала Вашингтон за те, що він пояснює введення тарифів міркуваннями національною безпекою.

Угода СОТ дійсно дозволяє відходити від загальних правил, якщо слідування їм буде загрожувати безпеці країни. Але така мотивування недопустиме, впевнена єврокомісар. «Експорт сталі та алюмінію з ЄС до США не може бути загрозою їхній внутрішній безпеці. Це ще більше послаблює трансатлантичні відносини. Це чистий протекціонізм», — заявила вона.

«Євросоюз сьогодні направить запит про консультації і пізніше скличе панель (арбітрів — ред.) СОТ», — заявила Мальмстрем. Так найближчими днями вчинять й інші країни.

Крім того, Євросоюз почав підготовку до запровадження заходів щодо відновлення балансу в торгівлі, які будуть введені до 20 червня.

На питання про те, чи існує вихід із спіралі взаємних контрзаходів, Мальмстрем відповіла, що виходом із ситуації буде рішення США зняти ці тарифи. «Як я і сказала, що ми відправимо позов до СОТ і готуємося до заходів із відновленню балансу, які будуть в повній відповідності до правил СОТ. Ми можемо це зробити, у нас є таке право, і я думаю, що ми повинні це зробити», — сказала вона, додавши, що ЄС пропонував позитивну повістку.

31 травня міністр торгівлі США Уілбур Росс оголосив про введення з 1 червня 25-відсоткового мита на ввезення сталі і 10-відсоткового на ввезення алюмінію з Євросоюзу, Мексики і Канади. Голова Єврокомісії обіцяв відповісти Вашингтону як розглядом в СОТ, так і накладенням обмежень на американські товари. «Ми будемо захищати інтереси союзу відповідно до законодавства про міжнародну торгівлю», — говорив Жан-Клод Юнкер.