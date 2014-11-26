Китай хоче налагодити з Україною спільне виробництво авіаційних двигунів

Згідно з повідомленням, про це заявив президент китайської авіакомпанії «AVIC» Лін Цзумин на зустрічі з представниками ДП «Івченко-Прогрес», підприємства-учасника держконцерну «Укроборонпром». Зустріч відбулася під час міжнародної виставки сучасної авіаційної техніки «Airshow China-2014» в Китаї 11-16 листопада.

Як раніше повідомляла прес-служба «Укроборонпрому», президент китайської авіакомпанії «AVIC» Лін Цзумин заявляв про зацікавленість у швидкому завершенні організації виробництва авіаційних двигунів АІ-322 і АІ-322ф на території Китаю.

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Довідка УНІАН. Державний концерн «Укроборонпром» був створений в 2010 році з метою забезпечення ефективного функціонування та управління суб'єктами господарювання державного сектору економіки, які здійснюють господарську діяльність у сфері розроблення, виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової і спеціальної техніки та боєприпасів і беруть участь у військово-технічному співробітництві. До складу концерну входять 134 підприємства ОПК України.

ДП «Запорізьке машинобудівне конструкторське бюро «Прогрес» ім. академіка О. Івченка» спеціалізується на проектуванні, тестуванні, сертифікації, ремонті і серійному виробництві газотурбінних двигунів авіаційного і промислового споживання.