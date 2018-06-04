У Росії захотіли будувати літаки Ан-124 "Руслан" під новим брендом

У Росії заявили про бажання побудувати "новий" літак на базі українського гіганта Ан-124 "Руслан".

У Росії захотіли відновити випуск українського літака Ан-124 "Руслан" під новим брендом.

Про це заявив в інтерв'ю радіостанції "Говорит Москва" член комісії при президентові Росії з питань розвитку авіації Юрій Ситник.

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"За всіма міжнародними правилами ми повинні нести цю марку - Ан-124, якщо ми не внесли істотних змін у цей літак. А зараз будуть вноситися зміни. І він піде вже під іншим брендом", - розповів він.

Ситник зазначив, що інженери планують модернізувати авіоніку, конструкцію шасі, а також замінити двигуни у літака.

"База Ан-124, але практично це буде інший літак. І він вже може піти як Ан-124 РФ, або ще якісь цифри придумають", - сказав Юрій Ситник.

Раніше командувач російської Військово-транспортною авіацією РФ Володимир Бенедиктов заявив, що збірку повітряного судна можуть відновити, однак остаточне рішення ще не прийнято.

Нагадаємо, раніше Державіаслужба України поскаржилася на Росавіацію в Міжнародну службу цивільної авіації (ICAO) через схвалення експлуатації польотів літаків, виготовлених на авіаконцерні «Антонов». Мова йде про літаки Ан-24, Ан-26, Ан-74, а також Ан-124-100 «Руслан».

Ан-124 "Руслан" - далекий важкий транспортний літак розробки ОКБ ім. О. К. Антонова (Київ, Україна). Він є найбільшим серійним вантажним літаком у світі. Перший політ дослідний зразок літака здійснив 24 грудня 1982 року в Києві.