«Антонов» починає випробування нового транспортного літака Ан-178

Держпідприємство «Антонов» завершило розробку першого екземпляра транспортного літака Ан-178 і приступає до його випробувань, повідомляє прес-служба ДП «Антонов».

Згідно з повідомленням, у ході випробувань буде протестовано 77 систем нового літака. Перевірку планують завершити до березня 2015 року.

За інформацією підприємства, Ан-178 спроектований як військово-транспортний літак і зможе виконувати завдання як у рамках матеріально-технічного забезпечення військ, так і десантування військових підрозділів і техніки, транспортування поранених. Зазначається, що головною особливістю Ан-178 є можливість транспортування всіх існуючих у світі вантажів, у тому числі і великовантажних морських контейнерів 1С.

Держпідприємство "Антонов" оцінює потреби авіаринку в сегменті вантажних літаків типу Ан-178 у 200 одиниць на період до 2032 року.

Читайте такожУкраїні варто зобов'язати авіаперевізників, які працюють в країні, купувати вітчизняні літаки - експертЯк повідомляв УНІАН, раніше директор «Серійного заводу «Антонов» Микола Подгребельний зазначав, що виробник літаків державне підприємство «Антонов» у 2013-2014 роках побудує 13 літаків із 15 запланованих.

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Антонов» створено шляхом приєднання ДП «Київський авіаційний завод «Авіант» до ДП «Авіаційний науково-технічний комплекс імені О.К. Антонова» (АНТК) у липні 2009 року, а в січні 2010 року ДП «АНТК ім. О.К. Антонова» було перейменоване в ДП «Антонов».

У числі розробок ДП «Антонов» - літаки Ан-148, Ан-158, Ан-124, Ан-70, Ан-140.

Основними підрозділами ДП «Антонов» є дослідно-конструкторське бюро з проектування, перспективних та експериментальних досліджень, сертифікації, супроводу серійного виробництва та експлуатації; дослідне виробництво, основним завданням якого є виготовлення експериментальних зразків авіаційної техніки; льотно-випробувальна і доводочна база, призначена для проведення льотних випробувань, доопрацювання та сертифікації літаків, а також для навчання льотного і технічного персоналу; служби провідних фахівців із проектів.