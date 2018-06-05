Прем'єр Британії назвала невиправданими мита США на сталь і алюміній

Тереза Мей назвала нові американські мита "необґрунтованими та такими, що розчаровують".

Прем'єр-міністр Британії Тереза Мей висловила свою незгоду із загороджувальними митами США на сталь і алюміній.

Про це вона сказала в ході телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом у понеділок, 4 червня, передає dt.ua.

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Мей назвала нові американські мита "необґрунтованими та такими, що розчаровують".

"США, Британія і Євросоюз є близькими союзниками, і ми визнаємо важливість відкритої і справедливої торгівлі в усьому світі", - підкреслила глава британського уряду.

Вона також вказала на важливість збереження робочих місць.

31 травня міністр торгівлі США Уілбур Росс оголосив про введення з 1 червня 25-відсоткового мита на ввезення сталі і 10-відсоткового мита на ввезення алюмінію з Євросоюзу, Мексики і Канади. Глава Єврокомісії обіцяв відповісти Вашингтону як розглядом в СОТ, так і накладенням обмежень на американські товари. «Ми будемо захищати інтереси союзу в повній відповідності з законодавством про міжнародної торгівлі», — говорив Жан-Клод Юнкер.