США продовжили термін завершення угод з компаніями Дерипаски, які потрапили до санкційного списку

Мінфін США дозволив завершити операції з En+ та «Євросибенерго» Олега Дерипаски до 23 жовтня. Раніше аналогічні рішення були прийняті щодо UC Rusal і групи ГАЗ.

Сполучені Штати продовжують для інвесторів термін завершення угод з російською групою En+ і компанією «Євросибенерго» до 23 жовтня поточного року.

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Про це йдеться в так званій генеральній ліцензії, яку Мінфін США випустив у понеділок, 4 червня, повідомляє РБК.

У документі сказано, що американським і іноземним компаніям дозволено завершити виконання існуючих угод з En+ «Євросибенерго» до 23 жовтня 2018 року.

До цього аналогічні ліцензії були випущені щодо UC Rusal і групи ГАЗ. Термін завершення угод з обома для американських та іноземних компаній також був продовжений до 23 жовтня поточного року.

Раніше Мінфін США дав шанс на зняття санкцій з компаній Олега Дерипаски, які потрапили до санкційного списку 6 квітня. Умовою для цього американський Мінфін назвав втрату російським мільярдером контролю над ними.