Україна просить США виключити нашу металопродукцію з-під дії сталевих мит

Торговий представник України провела ряд двосторонніх зустрічей щодо виключення української металургійної продукції з-під дії обмежувальних заходів США.

Заступник міністра економічного розвитку і торгівлі - торговельний представник України Наталія Микольська 4 червня перебувала з робочим візитом у Сполучених Штатах Америки, де вона провела низку зустрічей, присвячених виключенню української металургійної продукції з-під дії введених США обмежувальних заходів.

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Згідно з повідомленням прес-служби міністерства, Микольська провела зустрічі з представниками Міністерства торгівлі, Державного департаменту та Офісу Торгового представника США.

У повідомленні наголошується, що експорт товарів у США в першому кварталі 2018 становив 218,9 млн дол. і зріс на 25,6 млн дол. порівняно з аналогічним периродом минулого року. У 2015 році в США було експортовано української металопродукції на 119,6 млн дол, у 2016 році – на 89, 7 млн дол, в 2017 році – на 175,6 млн дол.

Як повідомлялося, 8 березня президент США Дональд Трамп підписав прокламації про введення імпортних мит на сталь в розмірі 25% і на алюміній в розмірі 10%. За словами Трампа, мита не будуть вводитися протягом 15 днів, і в цей час США будуть стежити за реакцією своїх торгових партнерів. Крім того, Трамп зазначив, що мита на імпорт сталі та алюмінію з Мексики та Канади не будуть діяти, поки ведуться переговори про перегляд Північноамериканської угоди про вільну торгівлю (NAFTA).

Раніше Мінекономрозвитку повідомляли, що уряд вживає всіх необхідних заходів для виключення української продукції з-під дії введених США імпортних мит на сталь і алюміній в розмірі 25% і 10% відповідно.