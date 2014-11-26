Росія може використовувати Фірташа в боротьбі проти України - політолог

«Ексклюзивні права на поставку російського газу в Україну, якими кілька років володіла компанії «Росукренерго», її співвласником є Д.Фірташ, чітко свідчить про наявність тісних ділових стосунків між ним та вищим керівництвом Російської Федерації, яке ініціювало військову агресію проти нашої країни. Враховуючи те, що Росія використовує поставки природного газу в якості політичної й економічної зброї, не доводиться сумніватися й у наявності у Фірташа багаторічних плідних контактів із представниками російських спецслужб. Очевидно, що за таких умов Росія може використовувати Фірташа, який потрапив у складну ситуацію - маю на увазі перспективу екстрадиції в США, можливий суд над ним у Штатах і ймовірність багаторічного тюремного ув'язнення - як інструмент руйнування економіки України. Особливо в цьому плані турбує те, що в часи президентства Януковича під контроль Дмитра Фірташа і його ділового партнера Сергія Льовочкіна потрапила велика кількість стратегічних українських підприємств. Росія може використовувати дружнього їй Фірташа для дестабілізації роботи ряду стратегічно важливих для економіки України підприємств», - вважає А.Єременко.

Читайте такожЕксперт: ліквідація «Сумихімпрому» - загроза для продовольчої безпеки країниДо цих підприємств політолог відніс Вільногірський ГМК та Іршанський ГЗК, які вдалося повернути під контроль держави, незважаючи на запеклий опір, вчинений Фірташем і Льовочкіним. А також «Кримський титан», «Сумихімпром» і «Запорізький титаномагнієвий комбінат», контроль над якими Фірташ установив протиправним шляхом і продовжує утримувати його.

«Ці підприємства належать до стратегічно важливих для економіки і національної безпеки України в силу їх унікальності, стратегічного призначення основних видів продукції, займаних часток на високомаржинальних світових ринках відповідної продукції. У війні всі засоби хороші, що вже не раз доводило керівництво Росії. Тому, з метою дотримання національних інтересів України, необхідно в найкоротші терміни припинити контроль групи Фірташа-Льовочкіна над «Кримським титаном», «Сумихімпромомом», «Запорізьким титано-магнієвим комбінатом». Також необхідно провести розслідування численних протиправних дій групи Фірташа-Льовочкіна, в результаті яких цим бізнесменам вдалося встановити контроль над низкою вітчизняних стратегічно важливих підприємств», - вважає А.Єременко.