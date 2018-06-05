Суд заблокував видобуток газу біля Криму компанією Онищенка

Через дії компанії "Пласт" держава недоотримала близько 20 мільйонів гривень від продажу газу, видобутого при здійсненні спільної діяльності.

Верховний суд відмовив у задоволенні касаційної скарги приватного підприємства "Пласт", яку пов'язують з депутатом Верховної Ради Олександром Онищенком, і залишив в силі рішення судів попередніх інстанцій про визнання недійсним договору про спільну діяльність із державним підприємством "Чорноморнафтогаз" по розробці Стрілецької газового родовища.

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Про це йдеться в повідомленні Генеральної прокуратури України.

"У березні 2014 року між компаніями "Чорноморнафтогаз" і "Пласт" був укладений договір про спільну діяльність. Згідно з його умовами, сторони договору об'єднують свої зусилля з метою видобутку природного газу. Проте такий обов'язок виконана тільки "Чорноморнафтогазом", зокрема, внесене у спільну діяльність право користування газовими родовищами. "Пласт" зобов'язувався внести 71 мільйон гривень, з яких надав лише 1 мільйон гривень, при цьому свідомо використовував державне майно всупереч інтересам держави і суспільства", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що через дії компанії "Пласт" держава недоотримала близько 20 мільйонів гривень від продажу газу, видобутого при здійсненні спільної діяльності.

Згідно з повідомленням, позов про визнання недійсним цього договору раніше був задоволений судом першої інстанції, та залишено без змін судом апеляційної інстанції.

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"Не залишаючи спроб незаконно отримати прибуток, приватна структура кссационном порядку оскаржила рішення судів про задоволення позову прокурора. Завдяки активній участі Генеральної прокуратури України 31 травня 2018 року Верховний Суд відмовив у задоволенні касаційної скарги "Пласт" та залишив у силі рішення судів попередніх інстанцій", - сказано в повідомленні.

Довідка УНІАН. "Чорноморнафтогаз" входить до складу НАК "Нафтогаз України" і спеціалізується на розвідці і видобутку нафти і газу в акваторії Чорного і Азовського морів.

На балансі "Чорноморнафтогазу" знаходиться 17 родовищ, з яких 11 газових, 4 газоконденсатних і 2 нафтових. Сумарні запаси всіх родовищ на сьогоднішній день становлять: по природному газу – 58,56 мільярда кубометрів, по газовому конденсату – 1 231 тисяча тонн, по нафті – 2 530 тисяч тонн.