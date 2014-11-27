Виробник авіадвигунів «Мотор Січ» шукає вихід на західні ринки через Польщу

Запорізький виробник авіаційних двигунів компанія «Мотор Січ» після закриття для неї в поточному році російського ринку в зв'язку з ситуацією на сході України і погіршенням взаємин з Російською Федерацією шукає клієнтів в західних державах, зокрема, через контакти в Польщі.

Про це в четвер, 27 листопада, пише польська газета Rzeczpospolita, відзначаючи, що компанія цього тижня провела свою презентацію у Варшаві.

"У середу у Варшавському технічному інституті військової авіації представники українського авіаційного гіганта із Запоріжжя - «Мотор Січі» - намагалися зацікавити польських підприємців і уряд загальними бізнес-проектами в нашій країні", - пише видання.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією міністра фінансів України Олександра Шлапака, озвученою ним 28 жовтня під час міжнародної інвестиційної конференції SP Advisors «A Fresh look at Ukraine», обсяг втрат українських експортерів через закриття російського ринку для українських товарів до кінця 2014 року становитиме близько 5 млрд дол.

За прогнозами експертів, обсяг українського експорту в Росію за підсумками 2014 року може знизитися як мінімум на 35% з урахуванням скасування безмитного режиму торгівлі. При цьому негативне сальдо торгівлі товарами України з Росією в першому півріччі 2014 року становило 2,46 млрд дол.

У цілому Кабінет міністрів України прогнозує падіння обсягів експорту з України в 2014 році на 11,6%, імпорту в Україну - на 21,1%, у зв'язку з ситуацією на сході країни і погіршенням взаємин з Російською Федерацією.

У той же час, торговий представник України Валерій П'ятницький зазначав, що зростання українського експорту в країни Європейського Союзу в першому півріччі дозволило компенсувати до половини втрат, яких зазнали українські товаровиробники в результаті закриття російського ринку. Крім того, Мінекономрозвитку підготувало перелік торговельних обмежень щодо російського імпорту, які можуть бути введені Україною в рамках реагування на торговельні обмеження українського експорту на російському ринку. Ці обмеження торкнуться 830 тарифних ліній і обернуться втратами для російських товаровиробників в обсязі близько 2,5 млрд дол.

Довідка УНІАН. ПАТ «Мотор Січ» (м. Запоріжжя) - одне з найбільших українських машинобудівних підприємств, виробляє авіадвигуни для вертольотів Мі-8/Мі-17, Ка-226, літаків Ан-70, Ан-124, Ан-140, Ан-148, Як-130 та ін., агрегати для перекачування газу і енергетичне обладнання. Підприємство виробляє деталі для 95% експлуатованих в Росії авіаційних двигунів.

«Мотор Січ» в січні-вересні 2014 року порівняно з аналогічним періодом минулого року збільшила чистий прибуток за міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ) в 1,5 разу - до 1,53 млрд грн з 991,63 млн грн.

У 2013 році підприємство скоротило чистий прибуток за міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ) на 31,2% - до 1,375 млрд грн.