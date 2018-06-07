Українські металурги відзвітували про виробництві сталі

В Україні в січні-травні виробництво сталі збереглося на рівні 8,7 млн т.

В Україні (з урахуванням діяльності у січні-лютому 2017 року потужностей, які перебувають на непідконтрольній території), за січень-травень виробництво сталі збереглося на рівні 5 місяців 2017 року - 8,68 млн тонн.

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Про це УНІАН повідомили в об'єднанні металургійних заводів «Укрметалургпром».

За даними об'єднання, виробництво загального металопрокату за вказаний період зросло на 5%- до 7,72 млн тонн, виплавка чавуну збільшилася на 8% – до 8,52 млн тонн.

Металургійні підприємства на підконтрольній території при тих же абсолютних цифрах збільшили обсяги виробництва сталі на 5%, прокату – на 11%, чавуну – на 15%.

«Не дивлячись на втрату частини потужностей на непідконтрольної території, металургійним підприємствам, розташованим на контрольованій території, за 5 місяців 2018 р. вдалося наростити обсяги виробництва чавуну, сталі і прокату до рівнів, що відповідають або перевищують показники за аналогічний період попереднього року», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, в Україні за 2017 р. виробництво сталі зменшилося на 12% - до 21,3 млн тонн. Виробництво загального металопрокату скоротилося на 14% - до 18,4 млн тонн, виплавка чавуну скоротилася на 15% – до 20 млн тонн.