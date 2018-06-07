IKEA шукає партнерів в Україні для виробництва своїх меблів

Серед обов'язкових вимог - значні виробничі потужності на території України і щорічний грошовий обіг понад 2 млн євро.

Одна з найбільших у світі торгових мереж з продажу меблів і товарів для дому – шведська група компаній IKEA зі штаб-квартирою в місті Делфті (Нідерланди) шукає партнерів в Україні для виробництва своїх меблів.

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Про це йдеться у повідомленні Офісу з просування експорту при Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України.

«14 червня в місті Київ в рамках Українсько-шведського бізнес-форуму представники шведської компанії IKEA готові зустрітися для налагодження співпраці з українськими виробниками продукції", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що серед обов'язкових вимог компанії IKEA - значні виробничі потужності на території України і щорічний грошовий обіг понад 2 млн євро.

«Листи про бажання співпраці з контактними даними можна надсилати до 11 червня 2018 року», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, раніше віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе заявляла, що два великих шведських ритейлера IKEA і H&M вийдуть на український ринок цього року.

Довідка УНІАН. IKEA – одна з найбільших у світі торгових мереж з продажу меблів і товарів для дому, яка була створена у Швеції в 1943 році. Існує кілька компаній з різними власниками, які працюють під брендом IKEA.

До IKEA Group належать виробничі підприємства, закупівельні офіси, центри комплектації і доставки замовлень покупцям, а також 315 магазинів у 27 країнах світу. В цілому підприємства IKEA Group діють на території 42 країн.